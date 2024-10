Champions League: Nächste Niederlage für Ludwigsburg

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League die nächste Niederlage kassiert. Der deutsche Meister unterlag im vierten Vorrundenspiel dem französischen Vizemeister Brest Bretagne HB mit 26:33 (12:14). Für den Vorjahresfinalisten Ludwigsburg war es bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Die ersten sechs Teams der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Derzeit kann Ludwigsburg noch nicht an seine starken Auftritte in der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Auch bei den Partien beim dänischen Vertreter HC Odense (22:28) als auch in der Neuauflage des Finales der zurückliegenden Saison gegen den ungarischen Titelverteidiger Györi ETO KC (26:31) gingen die Spielerinnen von Trainer Jakob Vestergaard geschlagen vom Parkett. Die ersten Punkte hatte Ludwigsburg zuletzt beim rumänischen Spitzenteam Rapid Bukarest (37:29) gesammelt.

Gegen Brest war die norwegische Rückraumspielerin Guro Nestaker mit sieben Toren die erfolgreichste Werferin für Ludwigsburg.