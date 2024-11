CL: Ludwigsburg unterliegt Tabellennachbar Kristiansand

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League zwei Big Points im Kampf um die K.o.-Phase verpasst. Der deutsche Meister von Trainer Jakob Vestergaard verlor beim dreimaligen Königsklassen-Champion Vipers Kristiansand 23:30 (11:16) und hat in der Tabelle der Gruppe B vorerst den Anschluss an die Norwegerinnen verloren.