Dortmunder Handballerinnen in der Champions League dabei

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund dürfen in der kommenden Saison wieder in der Champions League antreten. Wie der Europäische Handballverband (EHF) am Dienstag bekannt gab, wurde der Antrag der Dortmunderinnen bestätigt. Der deutsche Meister HB Ludwigsburg war bereits vorzeitig qualifiziert gewesen.