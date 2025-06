Frauen: Györi gewinnt erneut die Champions League

Die Handballerinnen des ungarischen Vereins Györi ETO KC haben zum siebten Mal die Champions League gewonnen. Im Endspiel des Final Four in Budapest schlugen sie Odense HB mit 29:27 (20:15), Platz drei ging an Team Esbjerg aus Dänemark, das im kleinen Finale 30:27 (17:16) gegen Metz HB gewann. Deutsche Teams waren beim Finalturnier nicht dabei.