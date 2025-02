Handball-CL: Ludwigsburg verliert zum Vorrundenabschluss

Die Handballerinnen des deutschen Meisters HB Ludwigsburg haben im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions League eine herbe Niederlage kassiert. Odense HB aus Dänemark unterlag das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Jakob Vestergaard mit 24:40 (11:17). Mareike Thomaier war mit fünf Treffern die erfolgreichste Werferin der Gastgeberinnen.

Dass Ludwigsburg die Gruppe B auf Platz fünf abschließen würde, hatte bereits vor dem Anwurf festgestanden. Nun geht es für den Vorjahresfinalisten ins Play-off gegen den Vierten aus Gruppe A, den 29-maligen slowenischen Meister Krim Mercator Ljubljana. Das Hinspiel in Ludwigsburg findet am 22. oder 23. März statt, beim Wiedersehen in Slowenien am 29./30. März fällt dann die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale.