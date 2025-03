Handball: Ludwigsburg stößt Tür zum CL-Viertelfinale auf

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Viertelfinale der Champions League gemacht. Im Hinspiel der Play-offs gegen Krim Ljubljana gewann das Team um Nationalmannschaftskapitänin Antje Döll in der MHP Arena 31:21 (14:10). Beste Werferinnen des Vorjahresfinalisten waren Nationalspielerin Viola Leuchter und Veronika Mala mit je fünf Toren.

Gegen den slowenischen Rekordmeister war das Team von Trainer Jakob Vestergaard von Beginn an spielbestimmend. Mit einem Sieben-Tore-Lauf nach der Halbzeitpause legten die Ludwigsburgerinnen den Grundstein für den letztlich komfortablen Vorsprung. Großen Anteil am Erfolg hatte auch Torhüterin Johanna Bundsen, die mit 13 Paraden glänzte. Das Rückspiel in Slowenien findet am 30. März um 14.00 Uhr statt.