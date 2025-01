Ludwigsburg macht nächsten Schritt Richtung Play-offs

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League einen großen Schritt Richtung Play-offs gemacht. Der deutsche Meister und Vorjahresfinalist setzte sich am Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht Buducnost Podgorica mit 26:18 (13:10) durch und festigte mit nun neun Punkten auf dem Konto und noch vier ausstehenden Spielen in der Gruppe B Platz fünf, der zum Weiterkommen ausreichen würde.