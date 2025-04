Ludwigsburg verpasst erneute Final-Four-Teilnahme

Die Handballerinnen des HB Ludwigsburg haben den erneuten Einzug ins Final Four der Champions League verpasst. Der deutsche Meister unterlag im Viertelfinal-Rückspiel bei Titelverteidiger Györi ETO KC mit 22:29 (10:13) und schied aus. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Jakob Vestergaard 24:25 verloren.

Beste Werferinnen für Ludwigsburg waren am Samstagnachmittag Nationalspielerin Xenia Smits und die spanische Kreisläuferin Kaba Gassama Cissokh mit jeweils vier Treffern. In der Neuauflage des Vorjahresfinals gaben die Ungarinnen von Beginn an den Ton an. Vestergaards Team leistete sich zu viele Fehlwürfe und lief so durchgehend einem Rückstand hinterher. Ludwigsburg war der einzige deutsche Vertreter in der Königsklasse.

Für Györ war es im neunten Duell mit Ludwigsburg, das im Vorjahr noch als als SG BBM Bietigheim angetreten war, der neunte Sieg. Bereits in der Gruppenphase dieser Saison hatte Ludwigsburg zweimal deutlich verloren (26:31 und 19:32). Das Endspiel der vergangenen Saison hatten die Deutschen ebenfalls das Nachsehen gehabt (24:30).