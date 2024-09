Berlin auf Kurs in Richtung Champions-League-Achtelfinale

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League nach seinem Fehlstart durch den zweiten Sieg in Serie Kurs auf das Achtelfinale genommen. Das Team von Trainer Jaron Siewert gewann beim dänischen Vertreter Fredericia HK letztlich sicher 38:32 (17:17) und rehabilitierte sich damit zugleich für seine erste Bundesliga-Pleite vier Tage zuvor bei der TSV Hannover-Burgdorf. In seinem vierten Königsklassen-Match empfängt Berlin am 10. Oktober in eigener Halle das polnische Spitzenteam Wisla Plock.