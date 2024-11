Champions League: Berlin rehabilitiert sich gegen Bukarest

Mit einem klaren Sieg haben die Füchse Berlin in der Handball-Champions-League nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden. Gegen den rumänischen Klub Dinamo Bukarest gewann der deutsche Vizemeister am Donnerstagabend deutlich 38:29 (22:14) und revanchierte sich damit für die Sieben-Tore-Pleite im Hinspiel vor drei Wochen.