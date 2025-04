Champions League: Füchse dank Gidsel auf dem Weg nach Köln

Die Füchse Berlin haben sich im Kampf um den Einzug ins Final Four der Handball-Champions-League eine hervorragende Ausgangslage erspielt. Angeführt vom überragenden Welthandballer Mathias Gidsel feierte der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den dänischen Spitzenklub Aalborg HB mit 37:29 (14:15) einen beeindruckenden Heimsieg, das Finalturnier in Köln (14./15. Juni) ist zum Greifen nah.

Der dänische Weltmeister Gidsel avancierte zum Mann des Abends: Mit elf Toren war er nicht nur bester Werfer der Partie, sondern auch der entscheidende Faktor im Spiel der Berliner.

"Das ist sehr besonders, die zweite Halbzeit war einfach nur verrückt", sagte Linksaußen Tim Freihöfer, der neben Gidsel mit neun Toren geglänzt hatte. Für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn und DAZN) kündigte er an, nicht nachzulassen: "Wir fahren nicht nach Aalborg, um in Rückstand zu geraten, sondern um zu gewinnen."

Der "Traum, nach Titeln zu greifen", wie Gidsel es vor dem Spiel formuliert hatte, lebt damit weiter. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken fahren die Füchse nach Dänemark. "Das ist eine Riesenchance für uns. Wir spielen gegen Aalborg um das Final Four – und danach kümmere ich mich um die Meisterschaft", hatte Gidsel bereits vor der Partie gesagt.

Aalborg erwischte in Berlin aber den besseren Start und lag nach 15 Minuten bereits mit vier Toren vorne (10:6). Doch Füchse-Torhüter Lasse Ludwig brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel - hielt nach seiner Einwechslung direkt drei Würfe. Dank ihm kassierten die Füchse in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte nur zwei Gegentore und hielten den Anschluss.

In der zweiten Halbzeit drehte vor allem Gidsel auf, die Max-Schmeling-Halle bebte. Aalborg konnte vor 9000 Berliner Fans mit dem Power-Handball der Füchse nicht mehr mithalten.

Im zweiten Viertelfinalspiel des Abends setzte sich Rekordmeister und Titelverteidiger FC Barcelona gegen den ungarischen Handball-Klub SC Szeged mit 27:24 durch. Bereits am Mittwoch hatte sich der SC Magdeburg ein 26:26 gegen KC Veszprem erkämpft. Trotz des bitteren Ausfalls von Matthias Musche – der sich ohne Gegnereinwirkung die Achillessehne riss und monatelang fehlen wird – bleiben auch für den SCM die Chancen auf Köln intakt.