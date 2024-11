Champions League: Füchse holen Auswärtssieg in Paris

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. In einem hart umkämpften Spiel bezwang das Team von Trainer Jaron Siewert den französischen Meister Paris Saint-Germain auswärts mit 37:34 (19:18) und revanchierte sich so für die knappe Heimspielniederlage vor vier Wochen. Mit dem zweiten Sieg in Folge schob sich der Hauptstadtklub auf den vierten Tabellenplatz vor.

In einer ausgeglichenen Partie zeichnete sich bis zur Schlussphase kein Sieger ab. Erst in den letzten Minuten wandte sich das Blatt zugunsten der Berliner, die sich erstmals in der Partie mit drei Toren absetzen konnten. Mit dem fünften Sieg aus neun Spielen wahren sich die Füchse so die Chance, sich als Erster oder Zweiter direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Bester Werfer für die Füchse war am Donnerstagabend Lasse Andersson mit 13 Treffern.