Champions League: Magdeburg beendet Negativserie

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat seine Negativserie auf der internationalen Bühne beendet und den zweiten Saisonsieg in der Champions League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Mittwochabend 36:24 (16:12) gegen RK Zagreb durch und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase.

Isak Persson war mit sieben Toren bester Werfer für den SCM, der zuvor vier Spiele nacheinander in der Königsklasse nicht gewonnen hatte. Der Vorjahreshalbfinalist liegt in der Gruppe B nach sieben Begegnungen dennoch weiterhin auf dem siebten Platz, der das Vorrundenaus bedeuten würde. Die Team auf Rang drei bis sechs qualifizieren sich für das Achtelfinale, die ersten beide Plätze garantieren das Viertelfinale.

In der Bundesliga geht es für die Magdeburger am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) gegen den TBV Lemgo weiter. Im Gegensatz zur Champions League ist das Wiegert-Team auf nationaler Ebene gut in die Saison gestartet, mit sechs Siegen und einer Niederlage ist der SCM Dritter.