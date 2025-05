Final Four: Füchse gegen Nantes - Magdeburg gegen Barcelona

Kein deutsches Duell im Halbfinale der Handball-Champions-League: Die Füchse Berlin bekommen es im ersten Spiel des Final Four der Königsklasse mit dem HBC Nantes aus Frankreich zu tun, der SC Magdeburg muss gegen den Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona ran. In einem möglichen Finale könnten sich die beiden Bundesligaklubs dann gegenüberstehen. Das ergab die Auslosung in Wien am Freitag.

Das Finalturnier des wichtigsten europäischen Wettbewerbs findet am 14. und 15. Juni in Köln statt. "Wir freuen uns sehr. Wir können dieses Jahr etwas Großes erreichen und sind sehr glücklich, dabei zu sein und uns mit den besten Teams zu messen", sagte Füchse-Spieler Max Darj. "In Köln kann alles passieren und wir werden uns gut vorbereiten", betonte Magdeburgs Christian O’Sullivan.

Der SCM, Sieger von 2023, hatte sich am Donnerstag nach einer spektakulären Aufholjagd im Viertelfinale gegen den ungarischen Vertreter KC Veszprem durchgesetzt. Die Füchse, derzeit Tabellenführer der Bundesliga, schlugen nach einer überzeugenden Leistung den dänischen Meister Aalborg Handbold.