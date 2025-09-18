Füchse Berlin gewinnen auch zweites Champions-League-Spiel

Die Füchse Berlin haben einen wichtigen Schritt aus der Krise gemacht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Handball-Bundesliga und dem Personalbeben rund um Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar feierten die Berliner in der Champions League einen wichtigen Erfolg. Gegen Juri Knorrs neuen Klub Aalborg Handbold setzten sich die Füchse mit 31:28 (17:13) durch.

Schon zum Auftakt in die Königsklasse bei HB Nantes hatten die Berliner überzeugt – und auch gegen die Dänen zeigte das Team am Donnerstagabend eine konzentrierte Leistung. Bester Werfer für die Hauptstädter am 2. Spieltag war Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern, Nationalspieler Knorr kam auf ein Tor für seinen neuen Arbeitgeber.

Nach 15 Minuten führte die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau zum ersten Mal mit drei Toren (10:7). Die Dänen bekamen in der ersten Hälfte deutlich mehr Zwei-Minuten-Strafen - die Überzahl-Situationen wussten die Füchse zu nutzen. Auch wenn es die Gäste schafften, diese Schwäche in der zweiten Hälfte abzustellen, kamen sie nicht mehr entscheidend an die Füchse heran.

Für Knorr war es nach dem Auftaktsieg bei MKB Veszprem KC nun die erste Niederlage in seinem zweiten Champions-League-Spiel überhaupt. Nach vier Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen hatte Knorr zu dieser Saison die Bundesliga verlassen und war nach Aalborg gewechselt.

Die Füchse könnten mit dem Sieg ein wenig Ruhe in der Krise erzeugen. Zuletzt hatten die Fans Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning rigoros ausgepfiffen, nachdem dieser Siewert und Kretzschmar von ihren Aufgaben entbunden hatte. Siewert, der den Hauptstadtklub in der Vorsaison zum ersten Meistertitel geführt hatte, hatte in den vergangenen Tagen mit der Vereinsführung öffentlich abgerechnet. Er empfinde "große menschliche Enttäuschung", schrieb der Meistertrainer bei Instagram.