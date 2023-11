Handball-Champions-League: Kiel von Aalborg überrollt

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League gegen Aalborg Handbold eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Die Norddeutschen wurden in eigener Halle beim 18:27 (6:11) regelrecht überrollt. Mit einem Sieg hätten die Kieler ihre Tabellenführung ausbauen können. Nun schlossen die Dänen zum THW auf.

Nach sieben Spielen in der Gruppenphase liegen beide Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen von Gruppe A - Kiel mit zehn, Aalborg mit neun Punkten. Der THW scheiterte häufig am überragenden Ex-Keeper Niklas Landin. Der Däne stand zwischen 2015 und 2023 für Kiel zwischen den Pfosten.

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha war über das gesamte Spiel nicht zwingend genug und ohne Rhythmus. Mit einem Rückstand von fünf Toren ging es schon in die Pause. Zwischenzeitlich liefen Patrick Wiencek und Co. elf Treffern Rückstand hinterher - am Ende betrug er neun Tore.