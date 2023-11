Handball: Magdeburgs Siegesserie hält in Champions League

Anzeige

Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League seine imponierende Siegesserie ausgebaut und bleibt damit den Spitzenteams auf den Fersen. Der Bundesliga-Spitzenreiter feierte in Gudme beim dänischen Vertreter GOG Handbold mit 32:25 (17:13) seinen 16. Pflichtspielerfolg nacheinander und schloss in der Gruppe B zum Führungsduo FC Barcelona und Vezprem HC auf.

Klubweltmeister Magdeburg hatte eine Woche nach dem 35:27-Erfolg im Hinspiel vor eigenen Fans das Geschehen völlig unter Kontrolle. Das Team von SCM-Erfolgscoach Bennet Wiegert lag lediglich kurz nach Spielbeginn einmal mit 0:1 in Rückstand, eroberte aber umgehend die Führung und baute sein Polster schrittweise immer weiter auf zwischenzeitlich bis zu zehn Tore aus.

Magdeburgs erfolgreichster Werfer war Felix Claar mit sieben Treffern. Omar Magnusson und Michael Damgard Nielsen erzielten jeweils sechs Treffer.