Künftiger Knorr-Klub: Aalborg entlässt Trainer Machulla

Der dänische Handball-Spitzenklub Aalborg Handbold hat sich nach wenigen Monaten schon wieder von seinem deutschen Trainer Maik Machulla (47) getrennt. Der Klub, für den Nationalspieler Juri Knorr ab dem kommenden Sommer auflaufen wird, gab die Personalie am Sonntag bekannt. Für Machulla, 2018 und 2019 Meistertrainer der SG-Flensburg-Handewitt, übernimmt dessen bisheriger Assistent Simon Dahl die Verantwortung beim Champions-League-Teilnehmer.

"Die Entscheidung wurde auf der Grundlage mehrerer Faktoren getroffen", wird CEO Jan Larsen auf der Vereinswebsite zitiert: "In erster Linie sind wir mit der spielerischen Leistung nicht zufrieden. Außerdem haben wir Anzeichen für einen Mangel an Enthusiasmus und Begeisterung unter den Spielern festgestellt. Wir haben im Verhältnis zu dem uns zur Verfügung stehenden Spielermaterial generell zu wenig geleistet." Man habe, so Larsen weiter, "das Gefühl" gehabt, "dass wir einen Punkt erreicht hatten, an dem wir handeln mussten."

Aalborg belegt sowohl in der europäischen Königsklasse wie auch in der heimischen Liga derzeit nur den vierten Platz.