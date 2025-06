Mit blondem Wiegert: Magdeburg feiert seine Handball-Helden

Grün, Rot - und ein bisschen Blond: Die Champions-League-Helden des SC Magdeburg sind am Montagabend feierlich in der Stadt empfangen worden. In einem Meer aus Grün und Rot stachen nur die frisch blondierten Haare von Erfolgscoach Bennet Wiegert deutlich aus der Menge hervor. Wiegert gab beim Party-Marathon des SCM nach dem großen Triumph in der Handball-Königsklasse am Vortag gegen die Füchse Berlin (32:26) in Köln die Richtung vor.