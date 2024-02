THW Kiel kann nach Heimsieg für Viertelfinale planen

Anzeige

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Tabellenführer der Gruppe A gewann sein Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht RK Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien problemlos mit 29:23 (19:10).

Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha braucht somit aus den verbleibenden Spielen beim SC Pick Szeged (28. Februar) und gegen RK Zagreb (6. März) nur noch einen Sieg, um mindestens Platz zwei zu sichern und direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Das Achtelfinale ist dem THW schon jetzt nicht mehr zu nehmen.

Kiel, das nur noch in der Königsklasse eine reelle Titelchance besitzt, begann gegen Nordmazedoniens Meister konzentriert und defensivstark, schon nach zwölf Minuten stand es 8:2. Die Gäste aus der Handball-Hochburg Bitola blieben auch in der Folge chancenlos und bekamen vor allem Elias Ellefsen a Skipagötu nie in den Griff - der Nationalspieler der Färöer war mit acht Toren bester Werfer.