DHB-Pokal: Kiel im Viertelfinale gegen Gummersbach

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel bekommt es im Viertelfinale des DHB-Pokals mit dem VfL Gummersbach zu tun. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha, die im Achtelfinale für das Aus des Titelverteidigers SC Magdeburg gesorgt hatte, hat im Duell gegen den Bundesliga-Fünften Heimrecht.

Die SG Flensburg-Handewitt muss derweil gegen die MT Melsungen antreten. Nationalspielerin Xenia Smits loste in Heidelberg im Anschluss der Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin (30:29) den Gastgebern den ThsV Eisenach als nächsten Gegner zu. In der Liga hatten die Löwen zuletzt mit 32:36 das Nachsehen gehabt. Zweitligist HSC 2000 Coburg spielt gegen Ligakonkurrent HBW Balingen-Weilstetten, damit steht auf jeden Fall ein Team aus dem Unterhaus im Halbfinale.

Die Viertelfinal-Partien werden am 18./19. Dezember ausgetragen. Das Final Four findet dann am 12. und 13. April 2025 in Köln statt.