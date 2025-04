Erst Pokalsieg, dann Abschied: Knorrs Vorfreude auf Final Four

Handball-Nationalspieler Juri Knorr blickt mit reichlich Vorfreude auf seine letzte Titeljagd mit den Rhein-Neckar Löwen. "Olympia in Paris war für sich ultrakrass, aber das Final Four in Köln ist generell der geilste Handball-Ort der Welt", sagte der Starspieler der Löwen der Sport Bild, bevor er in der Domstadt zum Abschied noch einmal nach dem DHB-Pokal greift.