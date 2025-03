Handball: Ludwigsburg und Blomberg-Lippe im Pokalfinale

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben Kurs auf den nächsten Erfolg im DHB-Pokal genommen. Der deutsche Meister gewann beim Final Four in Stuttgart sein umkämpftes Halbfinale gegen Borussia Dortmund mit 30:29 (13:10), nun winkt der bereits vierte Triumph in den vergangenen fünf Jahren: Noch unter dem Namen SG BBM Bietigheim hatte das Team den Pokal bereits 2021, 2022 und 2023 gewonnen.

Im Finale am Sonntag (15.00 Uhr) geht es gegen die HSG Blomberg-Lippe, die um den ersten Titel ihrer Klubgeschichte spielt. Der European-League-Teilnehmer gewann das spannende erste Halbfinale gegen die HSG Bensheim/Auerbach mit 27:25 (15:13). Bereits um 12.30 Uhr wird am Sonntag in Stuttgart Platz drei ausgespielt.