Losfee Baumgart: Magdeburg im DHB-Pokal beim THW Kiel

Der Rekordchampion gegen den Titelverteidiger: Bereits im Achtelfinale des DHB-Pokals kommt es zum Duell der beiden besten Handballteams der vergangenen Jahre - und schuld daran ist Steffen Baumgart. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zog die Partie zwischen dem zwölfmaligen Pokalsieger THW Kiel und dem SC Magdeburg aus dem Lostopf.

Kiel hatte sich am Donnerstag beim HSV Hamburg mit 30:27 (12:12) durchgesetzt, Magdeburg steigt erst zum Achtelfinale in den Pokal ein. Erst vor knapp zwei Wochen hatte der Double-Gewinner der vergangenen Saison mit 24:29 in Kiel verloren.

Baumgart zog gleich mehrere attraktive Duelle. So treffen die Rhein-Neckar Löwen auf die Füchse Berlin, der aktuelle Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt reist zur TSV Hannover-Burgdorf. Der SC DHfK Leipzig trifft auswärts auf den ThSV Eisenach.

Auf dem Papier vermeintlich leichtere Aufgaben haben die Bundesligisten MT Melsungen, der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo Lippe, die jeweils auf einen Zweitligisten treffen. Melsungen spielt auswärts gegen TuSEM Essen, Gummersbach muss zum Bergischen HC und Lemgo Lippe trifft auf den HSC 2000 Coburg. Drittligist HC Empor Rostock spielt gegen den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten.

Die Achtelfinalpartien werden am 13./14. November ausgetragen. Das Final Four in Köln findet am 12. und 13. April 2025 statt.