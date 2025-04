Nach Pokal-Drama gegen Kiel: Löwen verpassen auch Rang drei

Die Rhein-Neckar Löwen haben nach ihrem dramatischen Halbfinal-K.o. beim Final Four um den DHB-Pokal auch den Trostpreis verpasst. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze unterlag der HBW Balingen-Weilstetten im kleinen Finale am Sonntag 31:32 (15:19), der Zweitligist sicherte sich neben dem dritten Platz damit auch das Achtelfinal-Ticket für die kommende Pokalsaison.

Am Samstag hatten die Mannheimer in einem Verlängerungs-Krimi (31:32) gegen den THW Kiel hauchdünn den Einzug ins Finale verfehlt. Das Balinger Pokal-Märchen war trotz einer couragierten Leistung gegen die MT Melsungen (27:31) geendet.

Der Drittplatzierte erhält 120.000 Euro Preisgeld und darf in der kommenden Pokalsaison 2025/26 erst in der Runde der letzten 16 einsteigen. Für den Verlierer beider Partien in Köln gibt es 90.000 Euro.