Nach Portner-Suspendierung: Magdeburg verpflichtet Aggefors

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat auf die vorläufige Suspendierung von Torwart Nikola Portner reagiert und kurzfristig einen Ersatz verpflichtet. Wie der Champions-League-Sieger vor dem am Samstag beginnenden Final Four um den DHB-Pokal in Köln bekannt gab, wechselt der Schwede Mikael Aggefors zum SCM. Dort soll der 39-Jährige die Rolle von Portner einnehmen, der bei einer Dopingkontrolle positiv auf Metamphetamin-D, gemeinhin auch als Crystal Meth bekannt, getestet wurde und derzeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen darf.

"Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist", sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: "Nach Ende des Transferfensters am 14. Februar ist dies eigentlich fast unmöglich." Aggefors hatte seine aktive Karriere eigentlich bereits im Sommer 2023 beendet, in Magdeburg soll er nun den spanischen Keeper Sergey Hernandez unterstützen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Schweizer Nationaltorwart Portner bei einer Dopingkontrolle aufgefallen war. Tags darauf suspendierte die Handball-Bundesliga (HBL) den 30-Jährigen vorläufig, "bis eine endgültige Entscheidung im nachfolgenden Disziplinarverfahren gefällt ist".

Die Information über sein positives Ergebnis habe Portner "zutiefst schockiert. Ich bedauere die Situation sehr und werde alles daransetzen, um darzulegen, dass ich keine Anti-Doping-Bestimmungen verletzt habe." Am Samstag trifft der SCM im Halbfinale um den DHB-Pokal auf Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin (16.10 Uhr/ARD und Dyn).