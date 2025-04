Pokalsieg zum Abschied: Wienceks "kleiner Traum" wird wahr

Sohnemann Paul bewachte brav den silbernen DHB-Pokal, als Patrick Wiencek nach seinem traumhaften Wochenende in Köln mit den letzten Kräften einen Interview-Marathon absolvierte. "Es ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen", sagte der Kreisläufer des THW Kiel. "Ich werde mich definitiv mit einem Titel verabschieden, von daher bin ich glücklich und genieße den Moment."

Neben dem überragenden Andreas Wolff, der mit 16 Paraden den größten Anteil am Finalerfolg gegen die MT Melsungen (28:23) hatte, drehte sich nach dem 13. Pokal-Triumph der Kieler alles um Wiencek. Der ehemalige Handball-Nationalspieler beendet im Sommer mit 36 Jahren seine erfolgreiche Karriere - und durfte zum Abschied noch einmal den Pokal in die Höhe stemmen.

Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak hatte bei der Siegerehrung die 3,5 Kilogramm schwere Trophäe gleich an seinen Vize weitergegeben, das Urgestein sollte die Feierlichkeiten starten. "Das sind die Momente, für die ich super hart arbeite. Ich bin unglaublich stolz", sagte Wiencek, der am Final-Four-Wochenende mit beinharter Defensivarbeit, aber auch mit acht Treffern in der Offensive überzeugte.

Auf Vereinsebene kann Wiencek in puncto Trophäen kaum einer das Wasser reichen. Sechsmal wurde der Abwehr-Experte mit den Kielern, denen er sich 2012 angeschlossen hatte, deutscher Meister; fünfmal holte er den DHB-Pokal und einmal, im Jahr 2020, die Champions League. 2018 wurde "Bam Bam", wie er von Teamkollegen und Fans genannt wird, zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt. "Er ist einer unserer Anführer, ein fantastischer Mensch - ein super Leader auf und neben dem Feld", schwärmte Wolff.

Seinem Herzensverein im hohen Norden will Wiencek auch in Zukunft treu bleiben. Nach einer kurzen Auszeit wechselt er in die Geschäftsstelle, und das "nicht nur als Repräsentant". Zunächst stehen aber noch mindestens elf weitere Partien mit dem THW an. In der Liga hat der Rekordmeister zumindest noch Außenseiterchancen, in der European League winkt Wiencek ein weiterer Titel. Schon kommende Woche steht das Viertelfinale gegen Limoges Handball an.