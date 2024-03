Vier Teams, ein Ziel: Frauen spielen um DHB-Pokal

Anzeige

Vier Teams, ein Ziel: An diesem Wochenende steigt in der Stuttgarter Porsche-Arena das Final Four um den DHB-Pokal der Frauen. Im ersten Halbfinale duellieren sich am Samstag der VfL Oldenburg und die TuS Metzingen, den zweiten Finalteilnehmer ermitteln danach der Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim, die den Cup zuletzt drei Mal in Serie gewinnen konnte.

Das Endspiel am Sonntag (16.15 Uhr) wird wie das zweite Halbfinale am Samstag (17.30 Uhr) live im frei empfangbaren Fernsehen bei Eurosport zu sehen sein. Das erste Halbfinale sowie das Spiel um Platz 3 zeigt der Spartensender zeitversetzt im Re-Live. Zudem übertragen der Streamingdienst Dyn und Sportdeutschland.TV sämtliche Partien im Internet.

Der dreifache Champion Bietigheim (2021 bis 2023), der zudem in den vergangenen beiden Spielzeiten auch die Meisterschaft gewann und in dieser Saison noch ungeschlagen ist, tritt als Favorit an. Doch auch Oldenburg (2009, 2012, 2018) und der Thüringer HC (2011, 2013, 2019) haben den prestigeträchtigen Pokal bereits drei Mal gewonnen. Für Metzingen wäre der Cupgewinn hingegen eine Premiere.