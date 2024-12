Handball-EM: Frankreich und Ungarn auf dem Weg ins Halbfinale

Frankreichs Weltmeisterinnen und die Co-Gastgeberinnen aus Ungarn sind dem Halbfinale bei der Handball-EM einen großen Schritt nähergekommen. In Debrecen/Ungarn gelang beiden am Freitagabend jeweils der zweite Sieg in der Hauptrunde, mit 6:0 Punkten führen sie die Gruppe 1 deutlich an.

Frankreich besiegte Montenegro 31:23 (15:11), Ungarn setzte sich anschließend gegen Polen 31:21 (17:9) durch. Beide haben nun beste Aussichten, sich für das Halbfinale in Wien zu qualifizieren. Noch zwei Spieltage stehen in der Hauptrunde an, am letzten kommt es zum direkten Duell der beiden bislang ungeschlagenen Teams.

Für die Französinnen geht es um den zweiten EM-Titel nach 2018. Weltspitze sind sie seit einigen Jahren: 2023 holten sie WM-Gold, in diesem Sommer Olympiasilber im eigenen Land. Ungarn hatte 2004 zum bislang einzigen Mal bei einer Europameisterschaft triumphiert.

In der zweiten Hauptrundengruppe kämpft Deutschland am Samstag in Wien (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen Dänemark um seine Chance auf eine Medaille. Auf Halbfinalkurs liegen in dieser Gruppe momentan die Niederlande und Olympiasieger Norwegen (beide 4:0).