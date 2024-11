Handball: Sportdeutschland.TV zeigt Frauen-EM kostenlos

Der Online-Sportkanal Sportdeutschland.TV hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Handball-EM der Frauen (28. November bis 15. Dezember) gesichert und wird das Turnier in Österreich, Ungarn und der Schweiz kostenlos auf seiner Plattform zeigen. Demnach werden alle 65 Partien live übertragen, die deutschen Spiele aus einem TV-Studio begleitet.

Im Eröffnungsspiel trifft Co-Gastgeber Ungarn auf die Türkei (28. November, 18.00 Uhr). Die deutschen Handballerinnen steigen einen Tag später gegen die Ukraine ins Turnier ein (29. November, 20.30 Uhr). Sportdeutschland.TV bietet im Nachgang auf seinem YouTube-Kanal Highlight-Zusammenschnitte aller Partien an. Zudem sind Show-Elemente geplant, die Fans "noch näher an der Handball-EM teilhaben lassen" sollen. Am Mikrofon werden Handball-Kommentator Tobias Schimon und Ex-Nationalspielerin Ina Großmann die EM begleiten.