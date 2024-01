7,6 Millionen sehen EM-Auftakt der Handballer im ZDF

Anzeige

Der EM-Auftakt der deutschen Handballer vor einer Weltrekordkulisse hat dem ZDF eine Top-Quote beschert. Den Sieg gegen die Schweiz (27:14) im Düsseldorfer-Fußballstadion sahen 7,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil betrug 28,8 Prozent.

"Diese Werte sind begeisternd. Unsere Nationalmannschaft hat in Düsseldorf und auch über das Stadion hinaus bundesweit begeistert", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB). Die sportstudio-Reportage über das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zur Einstimmung auf die Partie verfolgten am Mittwochabend 2,22 Millionen Handballfans, was einem Marktanteil von neun Prozent entsprach. Die Reichweite zur regulären Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr stieg auf 4,85 Millionen (20,4 Prozent Marktanteil).