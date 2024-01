DHB-Präsident Michelmann: "Ziel Halbfinale steht fest"

Anzeige

DHB-Präsident Andreas Michelmann hat das Erreichen der Finalrunde als Marschroute für die deutschen Handballer bei der Heim-EM ausgegeben. "Das Ziel Halbfinale steht fest, da brauchen wir nicht drumherum reden. Das muss unser Anspruch sein. Bei einer Heim-EM erst recht", sagte Michelmann dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Unsere Mannschaft macht einen guten Eindruck, ich freue mich auf ein tolles Handball-Fest."

Alle wichtigen Informationen zum EM-Auftakt gegen die Schweiz findest du hier.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena ihr EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien (14. Januar/20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar/20.30 Uhr/ARD und Dyn). Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein. Es ist die erste EM-Endrunde in Deutschland.