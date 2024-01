DHB-Team gegen Österreich Wettfavorit - Dänen Goldanwärter

Anzeige

Die deutschen Handballer sind bei der Heim-EM für die Buchmacher im zweiten Hauptrundenspiel am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) gegen das Überraschungsteam Österreich klarer Favorit. Für einen Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, die am vergangenen Donnerstag mit einem Sieg gegen Island in das Rennen um den Halbfinaleinzug gestartet war, steht beim Sportwettenanbieter bwin die Quote bei 12,50:10.

Setzt Österreich seinen Lauf auch im Nachbarschaftsduell mit einem Erfolg fort, werden für zehn Euro Einsatz 55 Euro ausgezahlt. Die Odds für ein Remis in Köln stehen bei 110:10.

Im Titelkampf ist Deutschland trotz seiner Gastgeberrolle für bwin nicht erster Anwärter auf Gold. Mit einer Quote von 90:10 rangieren die Titelgewinner von 2004 und 2016 auf Platz vier der Favoritenliste. Als hoher Favorit wird Dänemark gehandelt. Für einen Triumph des im laufenden Turnier noch ungeschlagenen Weltmeisters auch auf kontinentaler Ebene werden für zehn eingesetzte Euro 18 Euro zurückgezahlt.