DHB-Team geht mit Neulingen in finale EM-Quali-Spiele

Mit frischem Blut gehen die deutschen Handballer in die finalen Spiele der EM-Qualifikation. Neben Stammkräften wie Kapitän Johannes Golla oder Torwart Andreas Wolff nominierte Bundestrainer Alfred Gislason auch die U21-Weltmeister und möglichen Debütanten Matthes Langhoff (Füchse Berlin) und Mathis Häseler (VfL Gummersbach) für die Partien am 7. Mai (19.00 Uhr) in der Schweiz und vier Tage später in Stuttgart gegen die Türkei (18.00 Uhr/beide im ARD-Livestream).

Darüber hinaus schafften es auch Aron Seesing vom Zweitliga-Spitzenreiter Bergischer HC sowie Miro Schluroff (VfL Gummersbach) und Tim Freihöfer (Füchse Berlin) in den 19-köpfigen Kader des Olympia-Silbermedaillengewinners von Paris. Schluroff und Freihöfer waren im vergangenen März erstmals in die Nationalmannschaft berufen worden. Eine Rückkehr feiert Linksaußen Tim Nothdurft von den Rhein-Neckar Löwen, der zuletzt im Herbst 2023 dabei gewesen war.

Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) kommt am 5. Mai in Winterthur/Schweiz zusammen. Die Deutschen sind bereits für das EM-Turnier vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen qualifiziert, mit 7:1 Punkten ist die Bilanz in Quali-Gruppe sieben hervorragend. "Wir wollen alles daransetzen, beide Spiele zu gewinnen und uns den ersten Platz in der Qualifikation zu sichern. Das ist wichtig mit Blick auf die Setzliste für die Auslosung der Europameisterschaft", sagte Gislason.

Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf)

Feld: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Timo Kastening (MT Melsungen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Tim Nothdurft (Rhein-Neckar Löwen), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Aron Seesing (Bergischer HC), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)