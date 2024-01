Faeser vor Handball-EM: "Wollen ein guter Gastgeber sein"

Anzeige

Bundesinnenministerin Nancy Faeser blickt voller Vorfreude dem Start der Handball-Europameisterschaft im eigenen Land entgegen. "Der große Besucheransturm zeigt: Deutschland ist eine Sportnation. Sport weckt bei uns eine große Begeisterung und bringt Menschen zusammen", sagte Faeser: "Wir wollen auch bei der Handball-Europameisterschaft ein guter Gastgeber sein. Wir stehen für Respekt und Vielfalt."

Das Turnier (bis 28. Januar) sei dabei nur der Auftakt in ein "großes Sportjahr", sagte Faeser: "Die Handball- und die Fußball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland, die Olympischen Sommerspiele in Paris – das sind Großereignisse, auf die sich die ganze Sportwelt riesig freut."

Auch bei Faeser wecke die EM Erinnerungen. "2007 haben die deutschen Handballer mit dem WM-Sieg im eigenen Land Geschichte geschrieben – wir alle erinnern uns an dieses 'Wintermärchen'", so die SPD-Politikerin: "2016 wurde das deutsche Handballteam in Polen Europameister." Jetzt drücke sie dem "starken deutschen Team die Daumen, dass es an diese großen Erfolge anknüpfen kann und im Turnier weit kommt."

Natürlich habe "wie bei allen Großereignissen im Sport die Sicherheit hohe Priorität", sagte Faeser vor dem Auftakt des DHB-Teams am Mittwochabend gegen die Schweiz (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) im Düsseldorfer Fußball-Stadion: "Dafür werden auch jetzt unsere Sicherheitsbehörden sorgen."