Handball-EM: Auch Schwergewichte erfolgreich gestartet

Am Tag nach den Auftakterfolgen von Gastgeber Deutschland und Olympiasieger Frankreich sind bei der Handball-EM auch die Schwergewichte Dänemark, Schweden und Norwegen mit Siegen in das Turnier gestartet. Weltmeister Dänemark feierte in der Gruppe F gegen Tschechien in München mit 23:14 (9:9) ebenso einen Pflichtsieg wie Titelverteidiger Schweden in der Gruppe E in Mannheim mit 29:20 (14:7) gegen Bosnien-Herzegowina und der frühere EM-Dritte Norwegen in Gruppe D in Berlin mit 32:21 (15:10) gegen Polen.

Über gelungene EM-Einstände durften sich außerdem die Niederlande, der ehemalige Vize-Europameister Slowenien und Portugal freuen. Oranje gewann angeführt von Bundesliga-Star Dani Baijens vom HSV Hamburg sein Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Georgien 34:29 (19:12). Die Slowenen setzten sich in Berlin unter der Leitung des deutschen Schiedsrichter-Gespanns Robert Schulze und Tobias Tönnies gegen die Färöer unerwartet mühevoll mit 32:29 (13:13) durch, während Portugal sich in München gegen Griechenland mit 31:24 (18:14) behauptete.

Die Dänen spielten ihre Qualität erst im zweiten Durchgang aus. Während Mathias Gidsel von Bundesligist Füchse Berlin mit einem Treffer noch nicht die Erwartungen erfüllen konnte, glänzte Topstar Mikkel Hansen mit fünf Toren.

In Schwedens Mannschaft stand Jim Gottfridsson von Ex-Meister SG Flensburg-Handewitt mit vier Toren klar im Schatten des Ex-Flensburgers Hampus Wanne, der in der von den deutschen Unparteiischen Tanja Kuttler und Maike Merz problemlos gepfiffenen Begegnung neunmal traf.

Bei Norwegens ungefährdetem Auftakterfolg ragte der ehemalige Kieler Bundesliga-Star Sander Sagosen mit sechs Toren aus dem Team der Nordeuropäer heraus. Bei den Niederlanden war Deutschland-Legionär Baijens als sechsfacher Torschütze zusammen mit seinem Teamkollegen Rutger ten Velde erfolgreichsten Werfer für Oranje.