HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM: Deutschland vs. Norwegen heute live im TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker

  • Aktualisiert: 24.01.2026
  • 10:39 Uhr

Deutschland trifft im ersten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Norwegen. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft scheint endgültig bei der Europameisterschaft angekommen zu sein. Im ersten Hauptrundenspiel gegen Portugal (32:30) steigerte sich das DHB-Team enorm und zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine Top-Leistung!

Gegen Norwegen soll und muss es nun so weitergehen. Das Team um Superstar Sander Sagosen gewann seinen Hauptrundenauftakt gegen Spanien mit 35:34 und will mit einem Sieg gegen Deutschland den nächsten Schritt in Richtung Halbfinale gehen.

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Norwegen am 24. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

Doch auch Deutschland könnte mit einem Erfolg wichtige Punkte einsammeln. Miro Schluroff, der gegen Portugal einer der Matchwinner war, zeigte sich deshalb besonders motiviert: "Wir sind unfassbar heiß. Wir wollen die nächsten zwei Punkte in dieser Hauptrundengruppe holen und den Weg weiter ebnen fürs Halbfinale."

Bundestrainer Alfred Gislason übernahm indes die Rolle als Mahner: "Die Norweger sind jetzt wieder deutlich stärker als die letzten zwei Jahre." Die Nordeuropäer fuhren bei der vergangenen WM (Aus in der Hauptrunde) und EM (Platz neun) enttäuschende Ergebnisse ein.

So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Norwegen heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Norwegen
  • Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde
  • Datum: 24. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Norwegen läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Norwegen im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Norwegen gibt es in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Deutschland gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026: Gibt es heute einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Norwegen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Norwegen live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Deutschland vs. Norwegen
  • Datum und Uhrzeit: 24. Januar 2026; 20:30 Uhr
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Handball-EM 2026: Portugal betrogen? Coach fordert nach Deutschland-Pleite eine Sperre

