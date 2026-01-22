Handball-EM 2026: Portugal betrogen? Coach fordert nach Niederlage gegen Deutschland eine Sperre

- Anzeige -

- Anzeige -

Handball-EM: Portugal beschwert sich lautstark - aber erfolglos Damit war das Spiel vorbei, jedoch rannten die Portugiesen sofort zu den Schiedsrichtern und beschwerten sich lautstark. Mitten drin im Geschehen zeigte sich auch Wolff, der intensiv mit einem Portugiesen diskutierte, während sich Portugals Coach Paulo Pereira den Schiedsrichter vorknöpfte. Ziel der Portugiesen war es, dass die letzte Sequenz nochmals gecheckt werde. Die Bilder zeigten aber auch, dass die Portugiesen durch den Kreis gelaufen waren, was regelwidrig ist. Folgerichtig lehnten es die Schiedsrichter nach einer Minute voller Verwirrung auch ab, die Zeit nochmals zurück zu drehen und erklärten die Partie für beendet. Pereira legte im TV-Interview wenig später nach, betonte, dass Victor Iturizza wegen einer Sperre gefehlt habe und forderte dann indirekt für Kapitän Johannes Golla auch eine. "Mal sehen, ob der deutsche Spieler im nächsten Spiel spielen darf. Das werde ich checken. Für mich ist die Situation ziemlich gleich", sagte er. Fest stand wenig später: Golla wird nicht gesperrt. Er war in der 53. Minute wegen eines groben Foulspiels nach Ansicht der Videobilder des Feldes verwiesen worden. Auf dem Platz kochten die Emotionen bei den Portugiesen immer noch hoch, während Wolff für seine erneut grandiose Leistung als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. Renars Uscins als das etwas andere Supertalent DHB-Teams

DHB-Team bangt um Golla: "War keine rote Karte"

- Anzeige -

- Anzeige -