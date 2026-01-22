Handball-EM 2026: Sperre für deutschen Kapitän Johannes Golla? DHB verkündet Entscheidung

Die umstrittene Rote Karte für Johannes Golla sorgte beim Spiel gegen Portugal für Wirbel. Doch wird der deutsche Kapitän nun auch gesperrt? Die Entscheidung steht fest.

Deutschlands Handballer können aufatmen: Kapitän Johannes Golla wird nach seiner Roten Karte im Hauptrundenauftaktspiel bei der EM gegen Portugal (32:30) nicht gesperrt.

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit Verweis auf den europäischen Dachverband EHF am Donnerstagabend mit.

Golla war in der 53. Minute des Portugal-Spiels wegen eines groben Foulspiels nach Ansicht der Videobilder des Feldes verwiesen worden.