- Anzeige -
- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM 2026 - War das letzte Deutschland-Tor irregulär? Kontinentalverband klärt auf

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 11:55 Uhr
  • Philipp Schmalz

Nach dem 32:30-Sieg der deutschen Handballer war der Ärger auf Seiten der Portugiesen groß. Nun ist klar: Das letzte Tor des DHB-Teams war tatsächlich irregulär.

Nach 60 aufreibenden Minuten lagen sich die deutschen Handballer feiernd in den Armen. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt der Partie konnte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zum Hauptrundenauftakt der Handball-EM gegen Portugal einen wichtigen 32:30-Sieg feiern.

Während Andreas Wolff, Juri Knorr und Co. jubelten, war der Ärger auf Seiten der Portugiesen hingegen groß. Vor allem das letzte Tor der Partie von Renars Uscins war den Südeuropäern ein Dorn im Auge.

- Anzeige -
- Anzeige -
Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Norwegen am 24. Januar ab 20:15 Uhr Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

- Anzeige -

Die Europäische Handballföderation (EHF) brachte nun Licht ins Dunkel und gibt den Portugiesen Recht.

In einem Statement erklärte der Kontinentalverband: "In der 59. Minute führte der deutsche Spieler Nr. 54 (Justus Fischer; Anm.d.Red.) nach einem Tor der portugiesischen Mannschaft den Anwurf aus. Zwei deutsche Spieler (Nr. 5 (Miro Schluroff; Anm.d.Red.)) und Nr. 23 (Renars Uscins; Anm.d.Red.)) hatten vor dem Pfiff des Schiedsrichters die Mittellinie überquert, woraufhin Spieler Nr. 23 den Ball erhielt und ein Tor erzielte."

- Anzeige -

Handball-EM 2026: Portugal-Trainer wütet nach Niederlage gegen Deutschland

"Eine Wiederholung des Anwurfs wäre zwar das korrekte Vorgehen gewesen, hätte jedoch nichts an der Ballbesitzverteilung geändert", so die EHF weiter.

Trotzdem ist der Ärger der Portugiesen durchaus verständlich. In einer engen Hauptrundengruppe (Portugal trifft noch auf Frankreich, Norwegen und Spanien) könnte am Ende auch das Torverhältnis über das Weiterkommen entscheiden.

Portugal-Trainer Paulo Pereira regte sich beim dänischen Sender "TV2" auch deshalb bereits kurz nach dem Spiel auf: "Mindestens ein Spieler befindet sich auf der anderen Seite, als er pfeift. Das ist ein Fehler. Er muss das Spiel unterbrechen und neu anpfeifen. Das war ein irreguläres Tor."

Mehr News und Videos
Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton
News

DHB-Team will nicht rechnen: "Alles selbst in der Hand"

  • 23.01.2026
  • 12:27 Uhr
Der Isländer fehlt für mindestens acht Wochen
News

Handball: Magdeburg muss vorerst auf Jonsson verzichten

  • 23.01.2026
  • 12:10 Uhr
DHB-Sportvorstand Ingo Meckes
News

In Dortmund und Bremen: DHB-Männer testen gegen Ägypten

  • 23.01.2026
  • 11:21 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 heute live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 23.01.2026
  • 08:40 Uhr
Unerwartet bei Siebenmetern gefordert: Nils Lichtlein
News

Lichtlein plötzlich Siebenmeter-Schütze: "Hat schon geschluckt"

  • 23.01.2026
  • 06:42 Uhr
Johannes Golla (Mitte) sieht die Rote Karte.
News

Sperre für Johannes Golla? DHB gibt Entscheidung bekannt

  • 23.01.2026
  • 00:19 Uhr
imago images 1071553521
News

Trotz Traumstart: So wird es eng mit dem Halbfinale

  • 23.01.2026
  • 00:18 Uhr
Harter Fight: Mathias Gidsel gegen Frankreichs Abwehr
News

DHB-Gruppe: Dänemark gewinnt Giganten-Thriller gegen Frankreich

  • 22.01.2026
  • 23:10 Uhr
Ricardo Brandao (Portugal, 86), Johannes Golla (Deutschland, 04) DEN, Deutschland vs. Portugal, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Hauptrunde, Spieltag 1, 22.01.2026 DEN, Deutschland vs. Portu...
News

Portugal kocht vor Wut: Coach fordert indirekt Sperre

  • 22.01.2026
  • 21:55 Uhr
Bob Hanning übte Gislason-Kritik
News

Hanning über Gislason-Kritik: "Das war bewusst ein Weckruf"

  • 22.01.2026
  • 18:18 Uhr