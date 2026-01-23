Nach dem 32:30-Sieg der deutschen Handballer war der Ärger auf Seiten der Portugiesen groß. Nun ist klar: Das letzte Tor des DHB-Teams war tatsächlich irregulär. Nach 60 aufreibenden Minuten lagen sich die deutschen Handballer feiernd in den Armen. Aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt der Partie konnte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zum Hauptrundenauftakt der Handball-EM gegen Portugal einen wichtigen 32:30-Sieg feiern. Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Norwegen am 24. Januar ab 20:15 Uhr Uhr streamen Während Andreas Wolff, Juri Knorr und Co. jubelten, war der Ärger auf Seiten der Portugiesen hingegen groß. Vor allem das letzte Tor der Partie von Renars Uscins war den Südeuropäern ein Dorn im Auge.

Die Europäische Handballföderation (EHF) brachte nun Licht ins Dunkel und gibt den Portugiesen Recht. In einem Statement erklärte der Kontinentalverband: "In der 59. Minute führte der deutsche Spieler Nr. 54 (Justus Fischer; Anm.d.Red.) nach einem Tor der portugiesischen Mannschaft den Anwurf aus. Zwei deutsche Spieler (Nr. 5 (Miro Schluroff; Anm.d.Red.)) und Nr. 23 (Renars Uscins; Anm.d.Red.)) hatten vor dem Pfiff des Schiedsrichters die Mittellinie überquert, woraufhin Spieler Nr. 23 den Ball erhielt und ein Tor erzielte."

