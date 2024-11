Kapitänin Alina Grijseels (sechs Tore) und Kreisläuferin Lisa Antl (fünf) waren vor 2437 Zuschauern in der Olympiahalle die besten Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Nach kurzen Startproblemen hatte Gaugischs Team gegen die Osteuropäerinnen keine größeren Schwierigkeiten. Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung vor allem dank einer stabilen Deckung weiter an. Bereits beim Stand von 24:13 (46.) war die Partie entschieden.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Außenseiter Ukraine in Innsbruck nach einer seriösen Leistung 30:17 (15:9) und geht selbstbewusst in das wegweisende zweite Vorrundenspiel gegen Ex-Weltmeister Niederlande.

Pflichtaufgabe gelöst, die Hauptrunde vor Augen: Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Kantersieg in ihre Medaillenmission bei der EM in Österreich gestartet.

Zweiter Sieg könnte Weiterkommen fixieren

Ein weiterer Sieg am Sonntag gegen die Niederlande könnte bereits zum Weiterkommen reichen und zugleich die Ausgangslage in der Hauptrunde wohl deutlich verbessern. Die ersten zwei Nationen jeder Gruppe erreichen die zweite Turnierphase und nehmen die Punkte gegen das ebenfalls qualifizierte Team mit. Dritter Gegner in Vorrundengruppe F ist am Dienstag Island.

Die Überlegenheit des deutschen Teams wurde am Freitagabend sofort sichtbar. Allerdings spielten die DHB-Frauen ihre Vorteile anfangs unzureichend aus. Das frühe 3:0 durch Turnierdebütantin Nina Engel war zunächst nur eine Momentaufnahme, weil die Ukraine dank vieler offensiver Fehler von Emily Bölk und Co. Anschluss hielt.

Nach knapp fünf Minuten ohne eigenes Tor nahm Gaugisch beim Stand von 6:5 (13.) seine erste Auszeit und forderte: "Es geht darum, effizient zu spielen. Ihr gewinnt jeden Zweikampf, wenn ihr ihn richtig führt. Spielt nicht so kompliziert, spielt einfach!"