Handball-EM: Fünf Deutsche auf Shortlist fürs Allstar-Team

Andreas Wolff, Johannes Golla, Juri Knorr, Timo Kastening - und zwei Mal Julian Köster: Gleich fünf deutsche Nationalspieler dürfen bei der Handball-EM auf eine Nominierung ins Allstar-Team hoffen. Torhüter Wolff, Kreisläufer Golla, Spielmacher Knorr, Rechtsaußen Kastening und der Rückraumlinke Köster stehen auf der Shortlist für die prestigeträchtige Wahl der Europäischen Handballföderation (EHF).

Köster hat zudem die Chance auf die Aufzeichnung als bester Abwehrspieler des Turniers. Der 23 Jahre alte Gummersbacher gehört zu den sechs Kandidaten, die von der EHF am Donnerstag auf Basis der bislang im Turnier gezeigten Leistungen vorgeschlagen worden sind.

Bis Sonntag haben nun Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben. Die Meinung der Fans fließt am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent liegen in den Händen von EHF-Experten.

DHB-Torjäger Knorr darf sich darüber hinaus noch Hoffnungen auf Rang eins in der Torschützenliste machen. Momentan liegt der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen mit 43 Treffern auf Platz drei. Die vor ihm liegenden Martim Costa (Portugal/54 Tore) und Rutger ten Velde (Niederlande/45) haben keine Einsätze mehr, da ihre Teams ausgeschieden sind. Hinter Knorr liegen noch der Däne Mathias Gidsel (42) und der Franzose Dika Mem (41) aussichtsreich im Rennen.