Handball

Handball-EM: Justus Fischer fällt für Finale gegen Dänemark kurzfristig aus, auch Mathis Häseler nicht im Kader - Tom Kiesler wieder fit

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 17:47 Uhr
  • SID

Justus Fischer muss krankheitsbedingt im EM-Finale kurzfristig passen. Abwehrspezialist Tom Kiesler steht indes wieder zur Verfügung.

Deutschlands Handballer müssen im EM-Finale gegen Dänemark (18 Uhr im Liveticker) kurzfristig auf Justus Fischer verzichten. Der Kreisläufer fällt aufgrund eines Infekts aus.

Als zweiter Spieler aus dem Kader wurde Mathis Häseler für das Endspiel gestrichen.

Dafür kann das DHB-Team wieder auf Abwehrspezialist Tom Kiesler zurückgreifen. Der Profi des VfL Gummersbach steht nach seinem Magen-Darm-Infekt wieder im 16-köpfigen Spieltagskader für das Duell mit Weltmeister Dänemark.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Kiesler hatte das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) und das Halbfinale gegen Kroatien (31:28) verpasst.

Handball-EM: Kiesler zwei Tage "nur im Bett"

Der 24-jährige Kiesler habe zwei Tage "nur im Bett gelegen" und sei "völlig geschwächt" gewesen, hatte Gislason am Samstag berichtet. Sein bislang letztes EM-Spiel bestritt Kiesler am vergangenen Montag bei der Hauptrundenniederlage gegen Dänemark (26:31).

Bei diesem und den vorherigen Auftritten hatte der Turnierdebütant mit starken Leistungen in der Deckung überzeugt. Gislason bezeichnete Kiesler während der EM als "besten Abwehrspieler des Turniers".

Deutschland greift gegen die Dänen nach seinem insgesamt dritten EM-Titel. Auch Olympiasieger Dänemark kann zum dritten Mal den europäischen Handball-Thron besteigen, die Weltmacht wartet seit 14 Jahren auf die Goldmedaille bei einer EM.

