Justus Fischer muss krankheitsbedingt im EM-Finale kurzfristig passen. Abwehrspezialist Tom Kiesler steht indes wieder zur Verfügung.

Deutschlands Handballer müssen im EM-Finale gegen Dänemark (18 Uhr im Liveticker) kurzfristig auf Justus Fischer verzichten. Der Kreisläufer fällt aufgrund eines Infekts aus.

Als zweiter Spieler aus dem Kader wurde Mathis Häseler für das Endspiel gestrichen.

Dafür kann das DHB-Team wieder auf Abwehrspezialist Tom Kiesler zurückgreifen. Der Profi des VfL Gummersbach steht nach seinem Magen-Darm-Infekt wieder im 16-köpfigen Spieltagskader für das Duell mit Weltmeister Dänemark.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Kiesler hatte das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankreich (38:34) und das Halbfinale gegen Kroatien (31:28) verpasst.