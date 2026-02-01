- Anzeige -
- Anzeige -
Handball

Handball-EM: Gensheimer glaubt an DHB-Überraschung - "Sind noch nicht satt"

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 14:10 Uhr
  • SID
Article Image Media
© Imago/SID/Laci Perenyi

Hat die Handball-Nationalmannschaft tatsächlich eine Chance auf die EM-Sensation? Für Uwe Gensheimer ist die Antwort klar.

Der ehemalige Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer glaubt im EM-Finale gegen Favorit Dänemark (ab 18 Uhr im Liveticker) fest an die deutsche Mannschaft.

"Wir sind nicht chancenlos! So wie ich die Stimmung bei den Jungs mitbekomme, kann ich sagen: Sie sind noch nicht satt", sagte Gensheimer im Interview mit "RTL/ntv" vor dem Endspiel am Abend im dänischen Herning.

"Vielleicht helfen heute auch ein paar Learnings aus Olympia in Paris, wo man schon mit dem Finaleinzug zufrieden war", sagte Gensheimer mit Blick auf das Endspiel der Sommerspiele 2024, das die deutsche Mannschaft deutlich mit 26:39 verloren hatte: "Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie sie schlagen können."

- Anzeige -
- Anzeige -

Handball-EM: Gensheimer hofft auf Nervosität bei Dänen

Die Dänen gehen "als großer Favorit ins Spiel", für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gehe es "nicht nur gegen eine außergewöhnlich stark besetzte Mannschaft, sondern auch gegen 15.000 dänische Fans", sagte Gensheimer.

Deshalb müsse man die Olympiasieger und Weltmeister "so lange wie möglich ärgern, sodass sie bei einem engen Spielstand in der zweiten Halbzeit mehr Druck bekommen und nervöser werden".

- Anzeige -
Mehr zur Handball-EM
Ist 24 Jahre alt: Tom Kiesler
News

Bild: Kiesler für EM-Finale fit - Dahmke und Häseler draußen

  • 01.02.2026
  • 16:08 Uhr
Deutschlands Handballer stehen im EM-Finale
News

Deutschland vs. Dänemark heute live: Hier geht es zum kostenlosen Livestream der Handball-EM

  • 01.02.2026
  • 16:00 Uhr
Erneut im All-Star-Team: Andreas Wolff
News

Handball-EM: Wolff und Golla im All-Star-Team

  • 01.02.2026
  • 14:06 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 01.02.2026
  • 10:19 Uhr
Andreas Wolff
News

Torwart-Debatte: Wolff platzt der Kragen

  • 01.02.2026
  • 10:15 Uhr
Sah das Halbfinale in Herning: Bennet Wiegert
News

Meistercoach Wiegert vor EM-Finale: "Chancen stehen 50:50"

  • 01.02.2026
  • 08:03 Uhr
Fiebert mit dem DHB-Team: Torwart Manuel Neuer
News

Neuer: "Ganz Handball-Deutschland drückt die Daumen"

  • 01.02.2026
  • 08:02 Uhr
Greift mit Dänemark nach dem EM-Titel: Nikolaj Jacobsen
News

Jacobsen: Wenn Deutschland uns einmal schlagen will, dann heute

  • 01.02.2026
  • 06:38 Uhr
Voll des Lobes für die DHB-Auswahl: Heiner Brand
News

Brand: "Talentierteste Mannschaft seit 50 Jahren"

  • 31.01.2026
  • 18:43 Uhr
Räumt Versäumnisse ein: Michael Wiederer
News

EHF zieht EM-Bilanz: Nur Deutschland-Turnier besser besucht

  • 31.01.2026
  • 17:10 Uhr