Handball-EM: Gensheimer glaubt an DHB-Überraschung - "Sind noch nicht satt"

Hat die Handball-Nationalmannschaft tatsächlich eine Chance auf die EM-Sensation? Für Uwe Gensheimer ist die Antwort klar.

Der ehemalige Handball-Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer glaubt im EM-Finale gegen Favorit Dänemark (ab 18 Uhr im Liveticker) fest an die deutsche Mannschaft.

"Wir sind nicht chancenlos! So wie ich die Stimmung bei den Jungs mitbekomme, kann ich sagen: Sie sind noch nicht satt", sagte Gensheimer im Interview mit "RTL/ntv" vor dem Endspiel am Abend im dänischen Herning.

"Vielleicht helfen heute auch ein paar Learnings aus Olympia in Paris, wo man schon mit dem Finaleinzug zufrieden war", sagte Gensheimer mit Blick auf das Endspiel der Sommerspiele 2024, das die deutsche Mannschaft deutlich mit 26:39 verloren hatte: "Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie sie schlagen können."