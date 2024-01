Handball-EM: So kommt Deutschland ins Halbfinale

Anzeige

Deutschlands Handballer haben den Halbfinaleinzug bei ihrer Heim-EM vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag nach dem Erfolg gegen Ungarn (35:28) wieder selbst in der Hand. Selbst bei einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage gegen die in der zweiten Turnierphase noch sieglosen Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) ist der Traum vom Wintermärchen nicht zwangsläufig vorbei. Der SID hat die möglichen Szenarien für ein Weiterkommen des DHB-Teams zusammengestellt.

Deutschland kommt ins Halbfinale...

1. ... mit einem Sieg gegen Kroatien.

2. ... mit einem Unentschieden gegen Kroatien, wenn Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt UND Österreich gegen Island nicht höher als mit neun Toren Differenz gewinnt.

3. ... mit einer Niederlage gegen Kroatien, wenn Ungarn und Österreich ihre Spiele verlieren.

In einem möglichen Dreiervergleich bei Punktgleichheit mit Ungarn und Österreich würde jedoch Österreich ins Halbfinale einziehen.