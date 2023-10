Handball-EM: Wiederer erwartet "wegweisendes Turnier"

Anzeige

Weniger als 100 Tage vor dem Start der Handball-Europameisterschaft in Deutschland ist bei Michael Wiederer die Vorfreude groß. "Ich freue mich auf ein wegweisendes Turnier mit vollen Hallen", sagte der Präsident der Europäischen Handball-Föderation (EHF) der Handballwoche. Das große Interesse an der ersten Männer-EM in Deutschland überhaupt tue "dem europäischen Handball und dem deutschen Handball sehr gut".

Der Deutsche Handballbund (DHB) sei "einer der wenigen Verbände, der eine Europameisterschaft mit 24 Mannschaften in einem Land auf hohem Niveau organisieren kann", so Wiederer weiter.

Die EM wird vom 10. bis zum 28. Januar ausgetragen. Dabei peilt der DHB einen Besucherrekord für Handball-Europameisterschaften und einen Weltrekord für ein einzelnes Handballspiel an. Zum Auftakt der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz werden im Düsseldorfer Fußballstadion mehr als 50.000 Fans erwartet.