HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark heute live: Joyn-Stream, TV-Übertragung und Liveticker

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 19:33 Uhr
Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland steht bei der Handball-EM vor einer entscheidenden Aufgabe: Am heutigen Montag trifft die DHB-Auswahl auf Weltmeister Dänemark. Nach dem Sieg gegen Norwegen führt Deutschland die Gruppe I mit sechs Punkten an.

Dänemark folgt mit vier Zählern, genauso wie Frankreich, die am Mittwoch noch Gegner sind. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Deutschland eines der beiden Spiele, ist das Halbfinale sicher.

Auch interessant: Handball-EM 2026: So kommt Deutschland ins Halbfinale

Und: Handball-EM: DHB-Team streicht vs. Dänemark zwei Stars aus dem Kader

Auch zwei Unentschieden würden für das Weiterkommen reichen, da dann ebenfalls acht Punkte auf dem Konto stünden. Selbst ein einzelnes Unentschieden kann reichen, wenn der andere Gegner seine zweite Partie verliert.

Zwei Niederlagen wären kompliziert, aber nicht unmöglich für das Halbfinale, falls die Ergebnisse der anderen Teams sehr genau passen. Entscheidend wäre dann vor allem das Torverhältnis in den direkten Duellen.

Gegen Dänemark muss Deutschland besonders aufmerksam sein, nach klaren Niederlagen in den letzten Jahren. Ein Sieg oder wenigstens ein Unentschieden würde den Traum vom Halbfinale lebendig halten und Platz eins oder zwei in der Gruppe sichern.

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Dänemark am 26. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Dänemark heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Dänemark
  • Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde
  • Datum: 26. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Dänemark im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Dänemark gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Auch interessant: Handball-EM: Dieses DHB-Team sieht schlecht aus und kann doch Europameister werden - Kommentar

Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 heute live: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Dänemark gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

