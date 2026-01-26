Handball-EM: DHB-Team vergibt ersten Matchball - so kommt Deutschland noch ins Halbfinale

Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. ran zeigt die Konstellationen vor dem Spiel gegen Frankreich.

Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hatte bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen.

Den ersten Matchball hat das DHB-Team aber durch die 26:31-Niederlage gegen Dänemark vergeben.

Mit sechs Punkten aus vier Spielen führt Dänemark die Gruppe I nun punktgleich mit Deutschland vor dem abschließenden Spieltag an.