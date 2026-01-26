- Anzeige -
Handball-EM: DHB-Team vergibt ersten Matchball - so kommt Deutschland noch ins Halbfinale

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 23:06 Uhr
  • ran

Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. ran zeigt die Konstellationen vor dem Spiel gegen Frankreich.

Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hatte bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen.

Den ersten Matchball hat das DHB-Team aber durch die 26:31-Niederlage gegen Dänemark vergeben.

Mit sechs Punkten aus vier Spielen führt Dänemark die Gruppe I nun punktgleich mit Deutschland vor dem abschließenden Spieltag an.

Julian Koester (Deutschland, 18), Jannik Kohlbacher (Deutschland, 80), Simen Schoenningsen (Norwegen, 45) DEN, Deutschland vs. Norwegen, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Hauptrunde, Spieltag...

Dahinter folgt Deutschlands abschließender Gegner Frankreich mit vier Zählern. Das Duell zwischen dem DHB und EM-Titelverteidiger Frankreich gibt es am 28. Januar ab 18:00 Uhr (live im Free-TV und Stream).

ran stellt die Konstellationen vor dem letzten Hauptrunden-Spiel vor.

Handball-EM: Deutschland erreicht das Halbfinale ...

... bei einem Sieg

Handball-EM: Deutschland vs. Frankreich live im Free-TV und Stream

Sollte das Team von Trainer Alfred Gislason gegen Frankreich gewinnen, erreicht es sicher das Halbfinale. Je nach dem Ergebnis des aktuellen Ersten Dänemarks wäre für das DHB-Team auch der Gruppensieg möglich. Aber auch Platz 2 würde für das Erreichen von mindestens Platz 2 und damit für den Halbfinal-Einzug genügen.

... bei einem Unentschieden

Mit einem Unentschieden gegen Frankreich wäre das deutsche Team unabhängig von den Ergebnissen ebenfalls sicher im Halbfinale.

... bei einer Niederlage

Verliert die Gislason-Mannschaft zum Abschluss der Hauptrunde gegen Frankreich, zieht der Titelverteidiger in der Tabelle an Deutschland vorbei und damit auch im Halbfinale. Damit wäre für das DHB-Team die Titelchance bei der EM 2026 dahin.

