- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-EM 2026 im livestream auf Joyn

Handball-EM 2026 heute live: Spielplan, TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker - wer zeigt Deutschland?

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 08:34 Uhr
  • ran.de

Die Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden steht vor der Tür. Am 15. Januar 2026 startet das Turnier und wird am 1. Februar mit dem Finale beendet. ran gibt euch alle Informationen zum Turnier.

Die Handball-EM 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen.

Deutschland hat sich in der Vorrunde trotz der überraschenden Niederlage gegen Serbien durchgesetzt und steht in der Hauptrunde bisher bei drei Siegen aus drei Spielen.

Mitfavoriten auf den Sieg sind neben Titelverteidiger Frankreich erneut gut aufgestellte Dänen sowie das Team aus Norwegen.

Gegen die Norweger konnte man sich bereits mit zwei Toren Vorsprung durchsetzen. Das nächste Hammer-Duell steht heute Abend gegen Dänemark an.

- Anzeige -
- Anzeige -
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Juri Knorr (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland

Deutschland vs. Frankreich live auf Joyn!

Mittwoch, 28. Januar 2026 um 18:00 Uhr.

- Anzeige -

Wie ihr das Turnier am besten verfolgen könnt und alle wichtigen Informationen zum Turnier zeigen wir euch hier.

- Anzeige -

Handball-EM 2026 heute live: Das ist der Turnier-Modus

Das kontinentale Turnier wird mit 24 Mannschaften gestartet. Es wird zwei Gruppenphasen geben und anschließend in den K.o.-Modus übergehen.

In der ersten Turnierphase gibt es sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Die ersten beiden Nationen dieser Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, welche in zwei Gruppen ausgespielt wird. Für einen Sieg bekommen die Teams zwei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keine Punkte.

Die Sieger der Hauptrunden-Gruppen treten gegen den jeweils Zweitplatzierten in Halbfinals an. Das Finale wird von den Siegern dieser Partien bestritten. Für die Plätze drei bis sechs wird es zwei Entscheidungsspiele geben. Alle anderen Platzierungen ergeben sich aus den Platzierungen der Hauptrunde.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
EM
22.01.2026
15:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
32:30
Beendet
Portugal
Portugal
Portugal
22.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
34:35
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
22.01.2026
20:30
Frankreich
Frankreich
Frankreich
29:32
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
24.01.2026
15:30
Frankreich
Frankreich
Frankreich
46:38
Beendet
Portugal
Portugal
Portugal
24.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
31:36
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
24.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
30:28
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
26.01.2026
15:30
Portugal
Portugal
Portugal
35:35
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
26.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
36:32
Beendet
Frankreich
Frankreich
Frankreich
26.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
26:31
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
28.01.2026
15:30
Spanien
Spanien
Spanien
-:-
Portugal
Portugal
Portugal
28.01.2026
18:00
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
Frankreich
Frankreich
Frankreich
28.01.2026
20:30
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
Norwegen
Norwegen
Norwegen

Handball-EM heute live: Die Austragungsorte des Turniers

Als Austragungsorte dienen Herning, Oslo, Malmö und Kristianstad. In der Jyske Bank Boxen von Herning mit 15.000 Zuschauerplätzen werden die Gruppen A mit Deutschland und Gruppe B ihre Spiele austragen. In Herning wurde im vergangenen Jahr bereits die WM ausgetragen.

Die Unity Arena in Oslo umfasst 8.000 Zuschauerplätze und wird der Austragungsort für die Vorrundengruppen C um Titelverteidiger Frankreich und Gruppe D sein.

In Schweden gibt es zwei Austragungsorte. Die Gruppen E und F werden dabei in in der Malmö Arena vor möglichen 15.000 Zuschauern spielen. Die Gruppe F wird die Kristianstad Arena mit knapp 4.500 Plätzen für sich alleine haben.

- Anzeige -

Deutschlands Spiele bei der Handball-EM:

- Anzeige -

Die Handball-EM heute live im TV

Wie schon in vorherigen Großturnieren werden alle deutschen Spiele in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

- Anzeige -

So könnt ihr die Handball-EM heute im Livestream verfolgen:

Einen kostenlosen Livestream für alle Spiele findet ihr bei Joyn und auch in den Mediatheken der ARD und ZDF.

- Anzeige -

Handball-EM: Hier gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zur Handball-WM gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Die Handball-EM live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Handball-EM 2026

  • Turnier: Handball-EM 2026
  • Datum: 15. Januar bis 1. Februar
  • Trainer: Alfred Gislason (Deutschland)
  • Free-TV: ARD und ZDF
  • Livestream: Joyn und sportschau.de
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Handball
Jubel nach Parade Andreas Wolff (Deutschland, 33) DEN, Deutschland vs. Norwegen, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Hauptrunde, Spieltag 2, 24.01.2026 DEN, Deutschland vs. Norwegen, Handball, ...
News

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Frankreich heute live im Joyn-Livestream, TV und Ticker

  • 28.01.2026
  • 08:35 Uhr
Will gegen Frankreich wieder jubeln: Alfred Gislason
News

DHB-Bollwerk gegen Franzosen-TGV: EM-Knaller ums Halbfinale

  • 28.01.2026
  • 05:40 Uhr
Spannendes Spiel zwischen Kroatien und Serbien
News

Handball-EM: Kroatien vor Halbfinaleinzug - Schweden patzt

  • 27.01.2026
  • 22:25 Uhr
Germany v Iceland - International Handball Friendly
News

Handball-WM 2027 in Deutschland: Tickets, Termine und die wichtigsten Infos zum Turnier

  • 27.01.2026
  • 15:55 Uhr
Kiel Stellt sich in der Chefetage neu auf
News

THW Kiel: Wechsel in der Chefetage - Niemann folgt auf Türck

  • 27.01.2026
  • 15:49 Uhr
imago images 1071753835
News

Kommentar: DHB-Coach Gislason wirft Fragen auf

  • 27.01.2026
  • 15:02 Uhr
Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille
News

"Ist Geschichte": Franzosen gehen locker in EM-Showdown

  • 27.01.2026
  • 14:37 Uhr
DHB-Vorstandschef Mark Schober
News

"Wahnsinn": DHB begeistert von Vorverkauf für Heim-WM

  • 27.01.2026
  • 13:49 Uhr
Hat Vertrag bis 2027: Alfred Gislason
News

Bundestrainer-Job: Gislason hat "überhaupt keine Ängste"

  • 27.01.2026
  • 13:09 Uhr
imago images 1071758655
News

Dänemark-Pleite: DHB-Legende schießt gegen Schiris

  • 27.01.2026
  • 12:49 Uhr