Hauptrunden-Start: Handballer besiegen Island

Deutschlands Handballer sind mit einem schwer erkämpften Sieg in die Hauptrunde der Heim-EM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Island mit 26:24 (11:10) und wahrte ihre Chance auf das Halbfinale. Das deutsche Team hat in Hauptrundengruppe I nun 2:2 Punkte auf dem Konto.

Bester deutscher Werfer in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena war Spielmacher Juri Knorr mit sechs Toren. Zwei Tage nach der bislang einzigen Turnierniederlage gegen Frankreich (30:33) überzeugte erneut besonders Torhüter Andreas Wolff. Für die Isländer, die weiterhin punktlos sind, traf vor 19.750 Zuschauern Janus Smarason am häufigsten (6 Tore).

Nächster Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist am Samstag Österreich (3:1 Punkte), es folgen Duelle gegen Ungarn (2:2) am Montag und Kroatien (1:3) am Mittwoch (alle 20.30 Uhr). Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein. Spitzenreiter ist Frankreich (4:0).